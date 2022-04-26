Sedat’ın Işıl’ı aradığını gören Zeynep, merak edip telefonu açınca acı gerçekle yüzleşiyor.

ZEYNEP, TUĞRUL İLE IŞIL’IN İLİŞKİSİNİ ÖĞRENİYOR!

Sedat’ın Işıl’a Tuğrul’la ilgili sorular sorması üzerine Zeynep, Işıl ile Tuğrul’un ilişkisini öğreniyor. Gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Zeynep, Işıl’dan hesap sorarken Işıl’ın “Aşık oldum…” sözleri üzerine öfkesine hakim olmakta zorlanıyor.

OĞLUM’UN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tuğrul’un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas’ın şüpheli davranışları Melike’nin dikkatinden kaçmaz. Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat’ın da şüphe oklarını İlyas’a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır. Tuğrul’un ortadan kaybolması Melike ve İlyas’ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren’in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.