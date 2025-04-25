Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 3 bin 477 işçi alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 3 bin 477 işçi alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        OGM personel alımı sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından sorgulanıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sürecinde başvurular 28 Mart 2025'te tamamlandı. Peki OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        OGM personel alımı sonuçlarının kısa sürede erişime açılması bekleniyor. 17 - 28 Mart 2025 tarihleri aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Peki OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 3 bin 477 işçi alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        2

        OGM PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı değerlendirme işlemleri devam ediyor. Müracaat eden adayların şartları sağlayıp sağlamadığı tespit edilirken KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler yapılacak. OGM personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

        Sonuçların ogm.gov.tr adresinden en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar duyurulması bekleniyor.

        3

        OGM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"