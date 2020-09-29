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Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı, kiralar düşmeye başladı

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle öğrenciler de ailelerin yanlarında kaldı. Bazı öğrenciler bu sürecin uzama ihtimaline karşı boşa kira vermemek için üniversitelerinin bulunduğu şehirdeki evlerini boşalttı. Öte yandan şehirlere bu yıl üniversite kazanan yeni öğrenciler de gelmeyince öğrenci şehirinde evler boş kaldı, kiraların ise düşmeye başladığı belirtildi

Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı, kiralar düşmeye başladı
HABERTURK.COM

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan,”İstanbul dışında bu durum piyasaları oldukça etkiledi. Özellikle öğrenci illeri olarak Eskişehir, Edirne ve Bursa’da genellikle öğrenciler tarafından tercih edilen 1+1 dairelerde arz fazlası söz konusu” dedi.

"KİRALAR DÜŞÜYOR"

Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle bu evlerde boşluk oranı artığı gibi kiralarda da gerilemelerin yaşandığına dikkat çeken Akdoğan, “Özellikle yatırımcılar tarafından tercih edilen bu tür taşınmazlarda pandemi nedeni ile boşluk oranı gelirleri azaltacak. Bu durum sadece konut türü taşınmazlarda değil, yurt gibi yatırım yapılan diğer taşınmaz türlerinde de gelirlerin düşmesine neden olacaktır” diye konuştu.

"AİDATLAR MÜLK SAHİPLERİNİ ZORLUYOR"

Akdoğan,: "Öğrencilerin evleri boşaltması piyasaya olumsuz yansıyor. Yatırımcılar bir gelir modeli olarak bu bölgelerden ev tutuyordu. Boşalan bu evlere şimdi kiracı bulmak zor olduğu gibi aidat giderleri de mülk sahiplerini zorluyor. Havuzlar, spor salonları, hamam, sauna gibi hizmetler kullanılmamasına rağmen aidatlara yansıtılıyor. Ev sahipleri en azından bunlara indirim yapılmasını talep ediyor."

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