İBB, 18 yaş altı öğrencilerin yarıyıl tatilinde ziyaret edebilmesi için bazı müzeleri ücretsiz olarak ziyarete açtı. Yalnızca T.C. vatandaşları için geçerli olan bu uygulamadan faydalanmak isteyenlerin, müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodu ve kimlik kartını göstermeleri gerekiyor. Peki, tatil süresince ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek müzeler hangileri?