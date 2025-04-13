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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Öğretim üyesinin kahreden ölümü | Son dakika haberleri

        Öğretim üyesinin kahreden ölümü

        Isparta'da acı bir kaza meydana geldi. Feci olayda ağaca çarpan otomobildeki Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti. Kazada Kaya'nın eşi ve oğlu da yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 13.04.2025 - 15:50
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        Öğretim üyesinin kahreden ölümü
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        Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya (37) hayatını kaybetti, eşi ile oğlu yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 04.00 sıralarında Gönen ilçe girişinde meydana geldi. Ramazan Kaya’nın (39) kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

        Kazada Kaya ile yanındaki eşi SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya ve çocukları S.E. Kaya (5) yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılardan Elif Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, eşi ve oğlu ise Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Elif Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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        #Elif Kaya
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