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Öğretmen 3. yeni bölüm fragmanı izle! Zeynep Akif'i hatırlıyor! Öğretmen 2. son bölüm özeti

Öğretmen 2. son bölümü FOX TV ekranlarında ilk kez yayınlandı. Öğretmen son bölümde, Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Öğretmen 3. yeni bölüm fragmanı seyirci ile buluştu ve Zeynep'in Akif'i hatırladığı ortaya çıkıyor. İşte Öğretmen 3. yeni bölüm fragmanı izle...

Öğretmen 3. yeni bölüm fragmanı

Öğretmen 1. bölümü izleyicisi ile buluştu. Başrollerini İlker Kaleli ve Ceren Moray'ın aldığı Öğretmen dizisinin son bölümünde Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar. Öğretmen son bölümün ardından 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ÖĞRETMEN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar. Rüya’nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada yayan kişi aralarından kimdir?

Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir. Küçükkapı Lisesi’ni bombalayan Akif’in haberleri ülkede gündem konusu olurken, komadan uyanan Zeynep’in bunları görmesi an meselesidir.

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