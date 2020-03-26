Öğretmen 4. son bölümü izlendi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinin son bölümünde Küçükkapı Lisesi'nde beş kişinin ölümü öğrencileri tedirgin etse de Akif hoca kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Öğretmen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öğretmen dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur? Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?