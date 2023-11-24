Öğretmenler Günü alternatif hediye seçenekleri bu özel günde öğretmenine hediye almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, öğretmene hangi hediyeler alınır? Merak edenler en güzel Öğretmenler Günü hediyesi alternatiflerini bir araya getirdik. İşte Öğretmenler Günü hediyeleri...

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ÇİÇEK

Özellikle kadın öğretmenlere alınabilecek hediyelerin başında çiçek gelir. Öğretmenlere hediye edilecek olan çiçekler, onların mutlu olmasını sağlayabilir ve aynı zamanda öğretmeninizin değerli olduğunu hissettirebilirsiniz. Bu nedenle öğretmenler günü hediyesi için kararsız kalan öğrenciler, çiçek almayı tercih edebilir.

KİŞİYE ÖZEL KALEM

Günümüzde çok tercih edilen bir hediye olmasa da, kişiye özel kalemler ile öğretmeninizi sevindirebilirsiniz. Gündelik yaşamda öğretmenler kalemleri sık sık kullanmaktadır. Bu nedenle öğretmeninize hediye edebileceğiniz kalem ile mutlu edebilirsiniz. Özellikle isim ve soy isim baş harflerini yazdırarak verebileceğiniz kalem hediyesi ile anlamlı bir hediye vermiş olursunuz.