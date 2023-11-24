Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Öğretmenler Günü hediyeleri| Öğretmene hangi hediyeler alınır? İşte alternatif öneriler

        Öğretmenler Günü hediyeleri alternatif seçenekler

        Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenine hediye alıp sevgisini göstermek isteyen öğrenciler merak içerisinde "Öğretmene alınacak hediyeler" ve "Öğretmenler Günü hediyeleri nelerdir?" aramalarını yapıyor. İşte alternatif 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 08:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğretmenler Günü alternatif hediye seçenekleri bu özel günde öğretmenine hediye almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, öğretmene hangi hediyeler alınır? Merak edenler en güzel Öğretmenler Günü hediyesi alternatiflerini bir araya getirdik. İşte Öğretmenler Günü hediyeleri...

        2

        ÇİÇEK

        Özellikle kadın öğretmenlere alınabilecek hediyelerin başında çiçek gelir. Öğretmenlere hediye edilecek olan çiçekler, onların mutlu olmasını sağlayabilir ve aynı zamanda öğretmeninizin değerli olduğunu hissettirebilirsiniz. Bu nedenle öğretmenler günü hediyesi için kararsız kalan öğrenciler, çiçek almayı tercih edebilir.

        KİŞİYE ÖZEL KALEM

        Günümüzde çok tercih edilen bir hediye olmasa da, kişiye özel kalemler ile öğretmeninizi sevindirebilirsiniz. Gündelik yaşamda öğretmenler kalemleri sık sık kullanmaktadır. Bu nedenle öğretmeninize hediye edebileceğiniz kalem ile mutlu edebilirsiniz. Özellikle isim ve soy isim baş harflerini yazdırarak verebileceğiniz kalem hediyesi ile anlamlı bir hediye vermiş olursunuz.

        3

        CÜZDAN

        Öğretmeninize alacağınız hediyenin günlük hayatta kullanılabilir olmasını istiyorsanız, cüzdan almak iyi bir tercih olabilir. Öğretmene alınacak hediyeler arasında yer alan cüzdan ile, öğretmeninize günlük olarak kullanabileceği ve kullanırken sizi hatırlayacağı bir hediye verebilirsiniz.

        4

        FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ

        Öğretmenlerinizin evinde kullanabileceği hediyelerden olan fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninize güzel bir hediye verebilirsiniz. Evin duvarına asılacak bir fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninizin fotoğraflarını asabileceği bir hediye vermiş olursunuz. Fotoğraf çerçeveleri de türüne ve boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

        5

        ÇANTA

        Öğretmenler günü hediyeleri araştırmasını yapan öğrenciler için bir diğer seçenek de çantadır. Çanta, hem kadın öğretmenlerin hem de erkek öğretmenlerin kullandığı bir eşyadır. Kadın öğretmenler için hoş görünümlü ve kullanışlı bir kol çantası, erkek öğretmenler için de dosya çantası veya laptop çantası hediyesi vermek oldukça mantıklıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!