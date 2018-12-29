Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlayan Olağanüstü Hal İşlemleri (OHAL) İnceleme Komisyonu önemli bir açıklamada bulundu.

132 BİN TEDBİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personelin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, eski başvurularla birlikte toplam 451 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığı vurgulandı. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirildiği açıklandı.

İŞTE KOMİSYONUN KARARLARI

OHAL İnceleme Komisyonu tarafından 29/12/2018 tarihi itibariyle yapılan açıklamada şu rakamlara yer verildi.

- Komisyona yapılan başvuru sayısı 125.600’dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (50.300) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 75.300’dür.

- 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 29/12/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.700 kabul, 46.600 ret olmak üzere) toplam 50.300’dür.

- Buna göre, Komisyon bir yıl içerisinde 50.300 başvuru (toplam başvuruların % 40’ı) dosyasını karara bağlamıştır. Komisyon ayrıca görev kapsamına girmeyen 2.400 başvuru hakkında da ön inceleme kararı vermiştir.

- Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

- Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

- Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir.

- Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

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