Okan Bayülgen: Aşk acısı yüzünden psikiyatra gittim

"Aşk acısı yüzünden psikiyatra gittim" 0:00 / 0:00

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Ünlü şovmen Okan Bayülgen (57), "İbrahim Selim ile Bu Gece" adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Bayülgen, "Hiç müthiş bir aşk acısı çektin mi?" sorusunu yanıtladı.

"BIRAKINCA DÜNYAM BAŞIMA YIKILIYOR!"

Okan Bayülgen, "Çok, her kadından... Ben psikiyatra falan da gittim. Sevilme arzusu işte, bırakınca dünyam başıma yıkılıyor. Daha odun bir insan olmak isterdim, inceliklerden uzak olayım falan gibi şeyler ama olmadı. Kompleksler, çocukluktan kalan yani hepimizde olan ‘Beni sevmeyecekler mi, beni çocukken neden evde bırakıp gittiler?’ gibi ıvır zıvırlar yüzünden. Bütün bunlar toplanınca hayatta sevdiğin kişi kimse, bütün bu olanlar ona patlıyor. Yıllar içerisinde kendimi olgunlaştırıp, bunlardan kurtulmaya çalıştım." dedi.

"10 SENEDİR USLU BİR ÇOCUĞUM"

Aşkta karşısındaki insana eziyet etmeyi de bıraktığını ifade eden Bayülgen, "En fena şey seni seven bir insana eziyet etmek. Dolayısıyla bunu yapmamak için kendimi donatmaya, durdurmaya çalıştım. Sanıyorum ki biraz olsun başarabildim. Hakikaten sizi seven bir insanı düşünün; seni sevmiş yani ne suçu var? O seni sevmiş, seni korumak, gözetmek istiyor ya da hastalanırsan üzülüyor. Başkasının umurunda değilsin ki. O seni seviyor, niye ona eziyet ediyorsun? Bu vesileyle kendimi ehlileştirdim, son 10 senedir de uslu bir çocuk olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.