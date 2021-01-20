Okan'dan Gülben'i kızdıran sözler 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Gülben Ergen, Okan Bayülgen'in sunduğu 'Nokta' adlı programa konuk oldu. Bayülgen, Ergen'e, "Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılılar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır" yorumunda bulundu.

56 yaşındaki Okan Bayülgen'in, "Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz. Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz" sözleri üzerine şarkıcı, "Aranıza beni almak için takla atarsınız da, belli etmezsiniz. Bayılırsınız ben aranıza gireyim de, muhabbet edelim diye" dedi.

Okan Bayülgen, ardından Ergen'e "Kimin altında çalıştığını neden söylemiyorsun? Seren Serengil assolistti, sen assolist altı değil miydin?" sorusunu yöneltti.

Seren Serengil ile davalık olan Gülben Ergen, "Elbette Seren Serengil, Emrah ben... Beş kere dedirtecek ismi, bütün çabası bu ve bundan zevk oluyor" yanıtını verdi.