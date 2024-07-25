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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, La Gazzetta dello Sport'a özel röportaj verdi. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:38
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, La Gazzetta dello Sport'a özel röportaj verdi.

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        "ZANETTI, VIERI, VENTOLA, RONALDO"

        "Süper Lig'den ayrılmak, İtalya'ya, dünyanın en iyi turnuvasına gelip üst düzey bir kulüpte oynamayı düşünmek bile çok zordu. Çevre faktöründen korkuyordum. Ama sonunda Emre'yle aynı evi paylaşmak benim için yeterli oldu. Saha içinde ve masaların arkasında üst düzey oyuncular vardı. Maçta Zanetti, Vieri, Ventola ve Ronaldo fark yaratıyordu. Dışarıda ise Moratti, Branca ve Facchetti gibi fenomenler vardı."

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        "MOURINHO'YLA TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        Geçen sezonu Fenerbahçe'den önde şampiyon olarak bitirdiniz ve sonrasında rakibiniz teknik direktör değiştirdi. Neler söylersiniz sorusu üzerine Okan Buruk, "2024 inanılmazdı. Süper Lig tarihinde mutlak bir rekor olan 102 puan toplayarak üst üste ikinci lig şampiyonluğumuzu kazandık. Arkamızdaki Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Şimdi de tanışmak için sabırsızlandığım bir rakip olan Mourinho'yu açıkladılar. Böyle karakterler futbolumuz için iyidir, oyuncuları Türkiye'ye gelmeye teşvik eder ve rekabeti arttırır." ifadelerini kullandı.

        4

        BARIŞ ALPER YILMAZ SÖZLERİ

        Serie A kulüplerine oyuncularınızdan birini tavsiye etmeniz gerekse kimi seçerdiniz?

        "Barış Alper Yılmaz... Koç Montella'nın da beğenisini kazanmış bir hücum oyuncusu. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen milli takımda, Şampiyonlar Ligi'nde ve diğer Avrupa kupalarında sayısız maça çıktı. Kanatta ya da hareketli bir forvet olarak oynayabiliyor, takım arkadaşlarının özelliklerine nasıl uyum sağlayacağını biliyor. Daha çok yükselecek..."

        5

        "ŞÜPHESİZ ÇALHANOĞLU"

        Ligimizden hangi oyuncuyu transfer etmek isterdiniz?

        Okan Buruk: "Şüphesiz; Hakan Çalhanoğlu. Onunla o daha küçükken, Türkiye U17 takımıyla çalıştığım günlerde tanışmıştım. Türk ailelerden doğan Alman çocukların nasıl oynadığını öğrenmek için Almanya'da bir hazırlık maçı düzenlemiştik. Hakan bizi şaşırttı, Türkiye'yi seçti ve benimle birlikte tüm altyapı akademisinden geçti. İyiydi ama bu kadar yükseklere ulaşmasını beklemiyordum. Inter ve Inzaghi onun kalitesinde kesin bir sıçrama yapmasını sağladı."

        6

        "ZANIOLO BENİM İÇİN FENOMENDİ"

        Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı. İstanbul’da geçirdiğiniz süre boyunca onu nasıl buldunuz?

        "Onunla Başakşehir-Roma maçında karşılaşmıştım. Benim için bir fenomendi... Fiziksel olarak güçlü, teknik, hızlı: Onu takımda görmek istedim. Sakin bir insan ama satın alındıktan sadece altı ay sonra bize daha ünlü liglerde oynamak istediğini söyledi. Geçmişteki haline dönmek için her şeyi yapıyor ve bence Atalanta onun için doğru yer. Gasperini harika bir motivasyon kaynağı ve bireylerin ihtiyaçlarını anlıyor. Zaniolo savunma aşamasında sıkıntı çekiyor ama Atalanta'da hücum oyuncusu olarak en iyi performansını sergileyebilir."

        7

        "BİR GÜN İTALYA AMA BUGÜN DEĞİL"

        Bir gün İtalya'da hocalık yapmak ister misiniz?

        "Evet ama henüz değil. Galatasaray'da kendimi evimde hissediyorum ve iki lig şampiyonluğunun ardından Avrupa'da çıtayı yükseltmek istiyorum. 2000 yılında oyuncu olarak UEFA'yı kazandım, bunu teknik direktör olarak tekrarlamak güzel olurdu. Ama gelecekte yurt dışında bir macera yaşamak istiyorum. Serie A'yı seviyorum, İtalyanca biliyorum ve antrenörlük ekolünüze hayranım. Ekibimle birlikte Thiago Motta, De Zerbi ve hepsinden önemlisi Inzaghi'nin taktiklerini inceliyoruz."

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