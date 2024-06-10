Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya: "Come to Galatasaray!"

"COME TO GALATASARAY"

''Benim bundan haberim yok. Ben bir Goretzka'yı arayayım (Gülerek). Çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'te karşılık rakip de olduk. Bunu ilk defa duydum. "Come to Galatasaray" tabii ki deriz. Bayern Münih'in önemli oyuncularından biri.''

SCOTT MCTOMINAY - AARON BISSAKA

''Çok iyi oyuncular ama bu oyuncuları şu zamanda Türkiye'ye getirmek çok zor. Premier Lig'den bir oyuncuyu, bu kadar genç yaşta getirmek çok zor. İnanılmaz paralar. 20-30 milyon euro bonservisler. Manchester United'dan böyle oyuncu almak kolay değil. Ama takip ettiğimiz, listemizde olan oyuncular. Manchester United ile ilgili bir haber çıktığında hemen bakıyoruz tabii ki. Ama çok kolay değil. Maliyet yüksek oluyor ya da oyuncularda çok bir şey çıkıyor. Ama bu tür profillere bakıyoruz.''