Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya: "Come to Galatasaray!"
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Okan Buruk yeni sezon transferlerinden, takımdaki futbolculara, Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesinden, ezeli rekabete kadar birçok önemli konu hakkında konuştu. İşte Buruk'un açıklamaları...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"
"Çok uzun bir sezon oldu. Geçen sene 5 Haziran'da son maçımızı oynadık. 20 günlük ara sonrası yeni sezona başladık. 11 aylık bir maraton oldu bizim için. Çok uzun bir yol kat ettik ve çok zorlu geçti. Yorucu, stresli geçti. O yorgunluğu üzerimden en çok alan şey maç kazanmak. Çok önemli seriler yaptık. Şampiyonlar Ligi çok güzel bir tecrübeydi. Son maça kadar şansımızı koruduk. Bizim için önemli bir tecrübe oldu. Galatasaray'ı Avrupa'ya hatırlatmak adına da önemliydi. Oyun olarak da etkili işler yaptık. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem ligde başarılı olan bir takım yoktu uzun zamandır. O da etkili oldu. Bir de konsantrasyonumuzu gösteriyor bu. Önümüzdeki sene daha fazlasını yapacağız"
"HAYALİNİ KURMAYA BAŞLADIK"
"Hedef 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Bizim için önemli bir motivasyon bu. Bunun hayalini kuruyoruz. Bir sonraki senenin hayalini kurmaya başladık."
"KIRILMA ANLARI NELER?"
"Sona doğru yaklaştığı için Kasımpaşa maçı. 3-2 geriye düştükten sonra 4-3'ü yakalamak biraz öne çıkıyor. Karagümrük maçı da öne çıkıyor. Çok zorlu deplasmanlar kazandık. Trabzon'da, Beşiktaş'ta kazandık. Son maç da zor bir maçtı. Orayı da kolay geçtik. Çok konsantreydik. Çok net bir şekilde başladık ve içimden, "Bu maçı kesin kazanacağız" dedim."
"6 PUAN FARK MAÇIN HAVASINI AZALTTI"
"Oraya 6 puan farkla girmemiz, o maçın havasını bizim için biraz azalttı. Beraberlik şampiyon yapıyor. Herkeste şampiyonluk hazırlığı var. Herkes gelmiş. Oyunculardan hafta içinde bunu görmedim ama bu tabii ki olabiliyor. Diğer takım motivasyonu da Galatasaray'ı şampiyon yapmamaktı. O motivasyon da çok yüksekti. Mücadele gücü yüksek Fenerbahçe vardı. Çok iyi kapattılar. Ligde oynadığımız en kötü maçtı. Sınıfta kaldık o maçta. Belki 11'e 11 olsa daha iyi olabilirdi bizim için. Ama her maça aynı hazırlanmak zorundasınız. Bu sene ilk mağlubiyetimizi almış olduk kendi sahamızda. Rakibi, maçı önemsemezsiniz bu tür zorluklar oluyor. Bu da bize ders oldu tabii ki."
"ICARDI YÜZDE YÜZ OLAMADI"
"Beşiktaş derbisinden sonra sezon sonuna kadar hiçbir zaman yüzde yüz olmadı Icardi ve gol kralı. Takımı şampiyonluğa taşıyan oyunculardan biri oldu. Tatilde dinlenecek. Sezon başı yapacak. İki senedir sezon başı da yapmadı. Bir oyuncu için sezon başı çok önemli. Önümüzdeki sene sezon başı çok önemli olacak. Icardi'siz olmaz diye düşünmedim hiç. Sahada olması bizim için hep önemli. Rakipler için de psikolojik olarak önemli. Koşmasa bile aldığı pozisyon, arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlar bizim için önemli. Takım arkadaşları da taşıdı. Ama oyun içinde kendi düşeni yaptı. Daha iyisi olabilirdi onun için."
"ANGELINO ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCUYDU"
"Sezon geç bitti. Bir anda ön eleme ile başladık. Geç yaptığımız transferler oldu. Transferde yüzde yüz tutturursanız muhteşem. Bu kadar geniş bir kadro kuruyorsanız, sahaya 15-16 oyuncu ile çıkmanız gerekiyor bu kadar transferin tutması için. Bu sene Barış Alper Yılmaz performansını en çok yükselten isim oldu. Barış Alper'in oynadığı diğer oyuncular bekledi. Transfer başarısı olumlu-olumsuz tartışılabilir ama bir gerçek var, bir önceki senenin oyuncularının üzerinden gittik, o bir gerçek. Angelino, benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Burada olması, Roma'ya gitti. Şu anda oynuyor."
ZAHA'NIN PAYLAŞIMI
"Oluyor ara sıra (Gülerek). Çok iyi bir insan. Kalbi çok temiz. İlk defa İngiltere'den dışına çıktı. Belirli bir yere kadar önemli katkı verdi. Ben çok adil davrandığımı düşünüyorum forma konusunda. Çok adil davrandığımı, iyi oynayanın oynadığını düşünüyorum. Alanyaspor maçı vardı 7 tane Premier Lig oyuncusu kulübede bekliyordu. Herkesin yarıştığını net bir şekilde gösteriyor bu."
"10 SENE ŞAMPİYON OLMAMIŞ BİR CAMİA"
"Açılımını bilmiyoruz biz. "Şu yüzden haklı veya haksız" dense onu anlayabilirim. Geçen sene biz şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe maçı vardı, orada da aynı şeyi söyledim. "Eğer biz yenemezsek, haksız şampiyon oldunuz" diye açıklama yapacaklar dedim. Orada yendik, ondan sonra kimsenin sesi çıkmadı. Bu sene kaybedince... Ben net olarak, 'Şu yüzden dolayı haksız oldular' deseler anlarım. Süper Kupa'ya da niye çıkmadığını kimse bilmiyor. Fenerbahçe'nin 'haksız şampiyonluk' söylemini yadırgamıyorum. 10 sene şampiyon olmamış bir camia var; ne diyebilirsiniz taraftarınıza."
"İKİ SENENİN ARDINDAN HAKLI SEVİNÇ"
"İki sene sonra Galatasaray'ı yenmeyi de haklı bir sevinç olarak buluyorum. 10 kişi ile kazanmışsınız deplasmanda Galatasaray'ı yenmişsiniz, oradaki haklı sevinç de çok haklı. Ama bu bir maraton. Bu yarışın içinde 11 aylık bir emek var. 11 aylık emeğin hakkını vermeniz gerekiyor. Sadece bu sene için konuşulmuyor, bu 10 sene için konuşuluyor. 10 sene içinde 3 Beşiktaş şampiyonluğu var, Trabzonspor ve Başakşehir şampiyonlukları var. Bunların da hak edilmediğini söylüyorlar. "10 senedir biz şampiyon yapılmıyoruz" deniyor. Tüm takımları kapsıyor bu. Gerçekçi bakmak gerekiyor. Elini uzatıp tebrik etmen gerekiyor. Çok mücadele ettiler ve hak ettiler ve bizim maçı kazandılar. Ama şampiyonluk maçı olarak değerlendirirseniz komik duruma düşersiniz."
"BİZİ MOTİVE ETTİLER"
Okan Buruk: "Bizi motive ettiler. Bizim takım motive oldu orada. Çok fazla şeye bakmamak gerekiyor dedik. Kendimize odaklandık biz. Onun dışında bunlar olacak, bu sene de olacak belki, daha fazlası yapılacak belki. Herkesin buna hazır olması gerekiyor. Futbolda çekişme var, bu güzel olan tarafı. Kızdırmak güzel bir şey. Bu aile içinde de olabiliyor. Ama belirli kişilerin provokasyonuyla ülke futbolunun farklı bir yere getirilmesi işin çirkin olan kısmı"
''İSTEĞİMİZ İKİ TAKIMIN DEVLER LİGİ'NE GİTMESİ''
"Şampiyonlar Ligi'nde bu sene iki takımız, geçen sene bir takımdı. Biz bir ön eleme oynayacağız. Burada istediğimiz iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne girmesi ve ülke puanını yükseltmesi. Ön elemeyi geçersek, o format içerisinde kazanmak daha ön plana çıkıyor. 3 puan daha önemli oluyor. Biraz daha kazanmaya yönelik bir formül. Bu hoşuma gitti. Eskiden takımlar belki son maçlarda yedek oyuncularla, tam hazır olmadan çıkabiliyordu, bu ortadan kalkıyor. Son maça kadar herkes yarışacak. Bu bence avantajlı. İnşallah orada olur ve yarışırız. Geçen sene bir yere kadar getirdik."
''PORTEKİZ MAÇINA GİDECEĞİM''
''EURO2024'te Portekiz maçına gideceğim. Kendi oyuncularımızı izlemek ve ülkemizi desteklemek için gideceğim. Devamında da gideceğimiz yere kadar maçlara gitmeyi düşünüyorum. 5 tane oyuncumuz var. O da bizim için güzel. Hocamıza ve takımımıza da çok güveniyorum. İnşallah güzel bir turnuva olur. İyi bir jenerasyona sahibiz. İyi bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum.''
''KEREM'LE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''
''Ben tabii ki Kerem'le devam etmek isterim. Takım kaptanlarından biri. İki şampiyonlukta da çok büyük payı var. Bazen hakkının verilmediği ve üzüldüğü yerler oluyor. O da gayet normal. Belirli yerlerde de verildi aslında. Kerem bir kere hep deneyen bir oyuncu, vazgeçmiyor. O güzel bir şey. Kerem'in devam etmesini istiyoruz. Avrupa için hayali olduğunu düşünüyorum. Bu da kulübe gelecek tekliflerle, kulübün düşüncesiyle ilgili. Öyle bir hayali olduğunu biliyorum. Genel olarak kadromuzdan çok oyuncu göndermek istemiyoruz. Gelecek sezona da iyi bir kadro ile başlamak istiyoruz. Ama her oyuncuya gelecek teklifler olacak. Bu teklifler değerlendiriliyor.''
"COME TO GALATASARAY"
''Benim bundan haberim yok. Ben bir Goretzka'yı arayayım (Gülerek). Çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'te karşılık rakip de olduk. Bunu ilk defa duydum. "Come to Galatasaray" tabii ki deriz. Bayern Münih'in önemli oyuncularından biri.''
SCOTT MCTOMINAY - AARON BISSAKA
''Çok iyi oyuncular ama bu oyuncuları şu zamanda Türkiye'ye getirmek çok zor. Premier Lig'den bir oyuncuyu, bu kadar genç yaşta getirmek çok zor. İnanılmaz paralar. 20-30 milyon euro bonservisler. Manchester United'dan böyle oyuncu almak kolay değil. Ama takip ettiğimiz, listemizde olan oyuncular. Manchester United ile ilgili bir haber çıktığında hemen bakıyoruz tabii ki. Ama çok kolay değil. Maliyet yüksek oluyor ya da oyuncularda çok bir şey çıkıyor. Ama bu tür profillere bakıyoruz.''
''MOURNHO İLGİYİ YUKARIYA ÇEKECEK''
Mourinho size yeni bir meydan okuma yaratacak mı?
''Ben öyle düşünmedim açıkçası çok fazla. Rakiplerimizin teknik direktöründen çok kendi takımıma odaklanıyorum. Bu sene de kendi başarımıza odaklandığım için 102 puan topladık. 99 puan alan bir takım ikinci oldu o yüzden kendimize odaklanmalıyız. Mourinho'nun Türkiye'de çalışması önemli, Türkiye'ye olan ilgiyi arttıracaktır. Önemli transferler yaptık. Bunlar ilgiyi arttıyor. Mourinho gibi bir isim bu ilgiyi yukarı çekecektir. Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. O anlamda mutluyuz. Yeni bir lige geliyor. Son 3 senede Avrupa'da oynadığı 2 final var. Ama uzun zamandır şampiyonluk yarışının içinde olmadı. Onun için de yeni bir meydan okuma olacak. Güzel bir lig olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın Van Bronckhorst hamlesi de çok önemli. Beşiktaş'ta da başarılı bir teknik direktör getirdi. Zaten Trabzonspor'un başarılı bir teknik direktörü vardı. Çok güzel geçeceğini düşünüyorum.''