Okan Korkmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan Adaylığı için Okan Korkmaz'ın ismini verdi.

OKAN KORKMAZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1967 yılında Çiğli’de doğdu. Aslen baba tarafından Malatya, anne tarafından Balkan göçmenidir. Çiğli’nin kurucu sülalerinden birine mensuptur. İlk, orta eğitimini Çiğli’de, lise eğitimini İzmir’de almıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Beyin Cerrahi uzmanıdır. Askerliğini Diyarbakır’da yapmıştır. 2000 yılında Buca Seyfi Demirsoy devlet hastanesini kurdum ve 14 yıl yöneticilik yaptı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesini kurdu ve. 1,5 yıl yöneticilik yaptı. Politikaya merakı aileden geliyor. Dayıları İzmir’de belediye başkanlığı yaptı. Babası iki dönem Güzeltepe Mahallesinde Muhtarlık yaptı. AK Parti kurulduğu günden beri siyasi çalışmalarına AK Parti’de devam ediyor. Torbalı’da doktorluk yaparken Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı olmak için görevinden istifa etti. AK Parti’den Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ