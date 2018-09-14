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Buna rağmen Okan’da her şeyin bitmediği açık. Evliliğini yıkmak istemediği de... Profil fotoğrafından belli işte... Bana gönderdiği "Şu an konuşacak durumda değilim" mesajından da ne kadar üzüntülü olduğu belli.