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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Okçuluk Milli Takımımız, çeyrek finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Okçuluk Milli Takımımız, çeyrek finalde!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:52
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        Milli okçular çeyrek finalde!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.

        Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.

        İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.

        Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.

        Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.

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