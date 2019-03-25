- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon hükümeti ABD üssünün taşınması planlanan Nago kentindeki Henoko sahilindeki 33 hektarlık alanda kıyı doldurma çalışmalarına başladı.
Bölgede aralık ayından bu yana sahildeki 6 hektarlık arazi kamulaştırılmıştı.
REFERANDUMDA RET OYU ÇIKMIŞTI
Okinawa'da ABD deniz piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün adadaki başka bir şehre taşınmasını öngören proje için 24 Şubat'ta yapılan referandumda yüzde 72,2 "hayır" oyu çıkmıştı.
Merkezi hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmayan referandum sonrası, hükümet, çıkan sonuca rağmen üssün taşınmasına devam edileceğini açıklamıştı.
Başbakan Şinzo Abe, referandum sonrası yaptığı açıklamada, üssün yer değiştirme planının daha fazla ertelenemeyeceğini vurgulamıştı.
Savunma Bakanı Takeşi Ivaya da yaptığı açıklamada, "Yeni yerleşke için inşaat faaliyetine devam etmek istiyoruz. Bu arada Okinawa halkını, yer değiştirme planının gerekliliğine ikna etmek üzere içten çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.
TAŞINMA TARTIŞMASI 1995'E DAYANIYOR
Japonya ile ABD arasında tartışmalara neden olan Okinawa'daki askeri üssün yer değiştirmesi konusunun merkezinde ABD hava üssünün yoğun nüfuslu Futenma'dan, adanın doğu sahilindeki seyrek nüfuslu Henoko'ya taşınması planı yer alıyor.
ABD ve Japonya merkezi hükümetleri arasında 1996'da varılan anlaşmayla kabul edilen taşınma planına Okinawa halkı karşı çıkıyor.
İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden egemenliğini kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya resmen geri verilmişti.
Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar ada halkında büyük rahatsızlık uyandırmıştı. Üssün Henoko'ya taşınma planı 1995'de 3 ABD askerinin Futenma'da bir kız öğrenciye tecavüz etmesinin ardından gündeme gelmişti.
ABD askeri uçaklarının kentte yarattığı gürültü kirliliği ve kaza riskleri de halk arasında rahatsızlığa yol açıyordu.
Okinawa Adası, 50 binin üzerinde ABD askerine ev sahipliği yapıyor.
Okinawa Valisi Denny Tamaki, ABD deniz piyade üssünün tamamıyla Okinawa Adası'ndan çıkarılması ve adada bulunan ABD askeri varlığının asgariye indirilmesi gerektiğini savunuyor. Tamaki, eylül ayında yapılan seçimde oyların yüzde 63,24'ünü alarak göreve gelmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.