Öksürüğü önlemek için 10 altın kural!

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Beslenme alışkanlıkları öksürüğü tetikliyor

Sigara içilmesi, acılı beslenme, soğuk ve asitli içecekler tüketilmesi, yüksek sesle veya uzun süreli konuşma, tozlu, dumanlı ya da soğuk ortamlarda bulunulması önemli farenjit etkenleridir. Bazı durumlarda alerjik nedenler veya mide asidinin boğaza kaçması gibi durumlar da mukozanın iltihaplanmasına neden olur.