Öksürüğü önlemek için 10 altın kural!

Solunum yolları ve boğaz bölgesi başta olmak üzere vücudun savunma mekanizması olan öksürük, birçok nedene bağlı olarak gerçekleşiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı dokularda oluşan kızarıklık, ağrı ve tahrişin öksürük refleksini tetiklediği biliniyor.
Yaşam kalitesini düşüren ve hangi nedene bağlı oluşursa oluşsun, öksürüğün kaynaklandığı hastalığın tespit edilerek tedavisinin planlanması büyük önem taşıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, öksürüğe yol açabilen nedenler ve tedaviler hakkında bilgi verdi.
Öksürük birçok hastalığa eşlik edebilir
Solunum yollarını örten mukozanın yabancı cisimle veya tahriş nedeniyle uyarılması, alerji veya enfeksiyona bağlı iltihaplanmalar, yapısal bozukluklar veya tümörler mukus üretiminde ve yoğunluğunda artışa neden olabilmektedir.
Bu ve benzeri nedenlerle oluşan solunum yollu hastalıkları sonucunda öksürük şikayetleri meydana gelir. Nefes borusuna ve akciğerlere bağlı pek çok alerjik, metabolik, otoimmün enfeksiyonlar veya tümörlere bağlı hastalıklar da öksürük şikayetlerinin önemli nedenleri arasındadır.
Burundaki kemik eğriliği öksürüğe neden olabilir
Burundaki her türlü kemik eğriliği gibi yapısal bozukluklar, enfeksiyonlar veya alerji nedeniyle oluşan burun eti büyümeleri, çocuklarda sık görülen geniz etinin büyümesi gibi durumlar belli başlı burun tıkanıklığı nedenleridir. Burun tıkanıklığına ikincil olarak veya diğer nedenlerle sinüzit oluşması kötü kokulu, sarı-yeşil renkli mukus üretimini artırır ve öksürüğe yol açar.
Beslenme alışkanlıkları öksürüğü tetikliyor
Sigara içilmesi, acılı beslenme, soğuk ve asitli içecekler tüketilmesi, yüksek sesle veya uzun süreli konuşma, tozlu, dumanlı ya da soğuk ortamlarda bulunulması önemli farenjit etkenleridir. Bazı durumlarda alerjik nedenler veya mide asidinin boğaza kaçması gibi durumlar da mukozanın iltihaplanmasına neden olur.
Bakteriler ve virüsler nedeniyle oluşan enfeksiyonlara bağlı bademcik iltihapları, farenjit veya larenjit iltihapları, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ateş ve ses kısıklığı gibi şikayetler ile birlikte öksürük meydana gelir.
Nedeni tespit edilmeli
Öksürükle birlikte ateş, boğaz ağrısı, ağızda acı bir tat hissetme, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, boğazda takılma hissi, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, balgam çıkarma, hırıltılı solunum, nefes darlığı veya kan tükürme gibi şikayetler de görülebilir.
Öksürüğün süresi, balgamlı veya kuru olması, yatma pozisyonundan sonra tetiklenmesi, beslenme ile ilişkisi ve çıkan öksürük sesi önemlidir. Öksürüğün özellikleri ve eşlik eden diğer şikayetler hastalığın neden kaynaklandığını ortaya koyar. Öksürük şikayeti önemsenmeli, zaman geçirmeden kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.
Bunlara dikkat ederek öksürüğü önleyebilirsiniz;
1. Günde ortalama 2.5, 3 litre oda ısısında su tüketin.
2. Günde ortalama 2-3 fincan bitki çayını, aralıklarla ve çok sıcak olmayacak şekilde için.
3. Soğuktan korunmaya özen gösterin.
4. Burundan nefes almaya özen gösterin.
5. Hastalık dönemlerinde aşırı efor gerektiren işlerden kaçının, mümkün olduğunca istirahat edin.
6. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketin.
7. Sigara vb. tütün ürünleri kullanmayın.
8. Alkol almamaya özen gösterin.
9. Her türlü tozlu ve kirli ortamdan uzak durun.
10. Halsiz veya yorgun düşmemek için uyku süresine dikkat edin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.