Yavuz bu bölüm de şaşırtmaya devam etti!

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya’da dünyaya gelmiştir. Annesi Elazığlı, babası Malatyalı'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezundur. 1990-1997 yılları arasında yarışma ve eğlence programlarında sunuculuk yapmıştır.

1989 yılında yayınlanan Gençler dizisi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Oktay Kaynarca; Adanalı, Kurtlar Vadisi, Geniz Zamanlar, İnadına Yaşamadık, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde, ayrıca Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Can Dostum, Kalbin Zamanı, Alia, Hoşçakal, Çanakkale Ruhu, Yarın Geç Olmayacak gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Oktay Kaynarca 1994 yılı Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, MGD 22.Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülmüştür.

Oktay Kaynarca, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile evlenmiş, 2008 yılında ise boşanmıştır. 2012 yılında Melek Angun ile ikinci kez dünya evine girmiştir. Ancak bu evliliğini de 2013 yılında sonlandırmıştır.

Şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hızır karakterine hayat vermektedir. Oktay Kaynarca, 1.76 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.

Oktay Kaynarca’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2020 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hızır) (TV Dizisi)

2014 – Kardeş Payı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Emir) (TV Dizisi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Kemal) (TV Dizisi)

2011 – Çanakkale Ruhu (Sinema Filmi)

2011 – Nuri (Nuri) (TV Dizisi)

2010 – Yahşi Cazibe (Komiser) (TV Dizisi)

2008-2010 – Adanalı (Yavuz) (TV Dizisi)

2010 – Seyyal 3 (Kısa Film)

2008 – Kardelen (TV Dizisi)

2008 – Alia (Sinema Filmi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (TV Dizisi)

2007 – Beynelmilel (Sinema Filmi)

2007 – Sıfır Dediğimde (Sinema Filmi)

2006 – İlk Aşkım (Murat) (TV Dizisi)

2006 – Geniş Zamanlar (Tarık) (TV Dizisi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Sinan)

2004 – Kalbin Zamanı (Sinema Filmi)

2003-2005 – Kurtlar Vadisi (Süleyman Çakır) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin Gözyaşları (Mehmet Ali) (TV Dizisi)

2002 – Bayanlar Baylar (Melih) (TV Dizisi)

2002 – Lahmacun ve Pizza (Cemşit) (TV Dizisi)

2001 – Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (Cemal) (Sinema Filmi)

2001 – Yeditepe İstanbul (Ferhan) (TV Dizisi)

2001 – Tek Celse (Özgür) (TV Dizisi)

2000 – Yarın Geç Olmayacak (Sinema Filmi)

1999 – Köstebek (Tolga) (TV Dizisi)

1995 – Bir Kadın Anatomisi (Sinema Filmi)

1994 – Yengeç Sepeti (Sinema Filmi)

1993 – Şans Blokları (TV Dizisi)

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Sinema Filmi)

1989 – Gençler (TV Dizisi)