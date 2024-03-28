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        Okul servisinin çarptığı 70 yaşındaki kişi öldü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisi, bir yayaya çarptı. 70 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:04
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        Okul servisinin altında can verdi
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen okul servisi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Aydın Sokak'ta 70 yaşındaki ibrahim Taş'a çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Okul servisi sürücüsü gözaltına alındı.

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        #trafik kazası
        #gaziantep
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