Okul servisleri, sınıflar ve kantinler, öğrencilerin birlikte olduğu yaşam alanları... Bu alanlar, bulaşıcı hastalıkların hızlı bir şekilde yayılması için de en uygun alanlardır.

"Arabalar da mikropların ve bakterilerin üremesi için mükemmel bir yerdir" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gaye Zehra Özdal, "Otomobil içindeki paspaslar, dışarıdaki kirlilik ve her çeşit mikrobu taşıyan ayakkabılarımızla her gün kirlenmektedir. Aynı şekilde kapı kolları, koltuklar, direksiyon gibi kısımlar da ellerimizin taşıdığı bakteriler ile kirlenmeye en açık olan yerlerdir. Kapı kolları, koltuk başlıkları ve tutamaklar mikrop yuvasını aratmazken, araç içerisindeki havalandırmanın yetersiz olması solunum yolları hastalıklarında ciddi artışa neden olur. Otomobil için söylediğimiz tüm bu bakteri taşıyıcılığını katlayarak okul servisleri için de söyleyebiliriz" dedi.

ÇOCUKLARI OKUL SERVİSİNDE BEKLEYEN TEHLİKELER NELER?

Çocukları serviste bekleyen başlıca iki grup sağlık sorunu olduğuna değinen Dr. Gaye Zehra Özdal, "Bunların birincisi iyi temizlenmemiş kalabalık araç içine girilmesi nedeniyle; nezle, grip, soğuk algınlığı ve zatürree gibi solunum yolu enfeksiyonlarıdır. İkincisi ise el temizliğine dikkat edilmemesi nedeniyle meydana gelen ishalli hastalıklardır. Mantar, virüs ve bakteriyel hastalıklar sadece hava yolu ile bulaşmazlar. Grip, sarılık, ishal yapan etkenler, bağırsak parazitleri el aracılığıyla ağzımıza, oradan da vücudumuza yayılır" ifadelerini kullandı.

OKUL SERVİSLERİ SIK SIK HAVALANDIRILMALI

Servis içindeki tekstil ağırlıklı koltukların virüs, mikrop ve bakteriler için çok uygun bir ortam olduğunu belirten Dr. Gaye Zehra Özdal, "Bu nedenle mikropların çok kolay bir şekilde çoğalabildiği ve yayılabildiği okul servislerinin hijyeni çocukların sağlıklı bir ortamda yolculuk etmesi açısından büyük önem taşıyor. Hijyenik kurallar çerçevesinde temizlenmeyen ve sık sık havalandırılmayan servisler her türlü enfeksiyon hastalıkları için kaynak ve taşıyıcı olabilirler" diye konuştu.

GRİPTEN HEPATİTE, NEZLEDEN MANTARA PEK ÇOK HASTALIK BULAŞABİLİR

Dr. Özdal, "Eğer servis araçları periyodik olarak temizlenmemiş ve iyi havalandırılmamışsa bulaşıcı hastalıklara zemin hazırlar. Birçok hastalık ağız yoluyla, solunum yoluyla ve temas yoluyla (deri teması) bulaşabilir. Özellikle kış aylarında hastalıkların çok daha yoğun olduğu dönemlerde mikropların daha hızla çoğalması mümkün. Bu da damlacık yolu ile bulaşan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yollarıyla ilgili hastalıklara yol açabilir. Hepatitler, döküntülü hastalıklar, mantar enfeksiyonları da yeterli hijyen koşulları sağlanmadığında temas yoluyla kolayca bulaşabilen hastalıklardır" dedi.

OKUL SERVİSLERİNDE TEMİZLİK HER GÜN OLMALI

Dr. Özdal, okul servislerinden hastalık bulaşmaması için önerilerde bulundu:

* Öncelikle çocukların sürekli birbirleriyle yakın temas halinde oldukları okul servislerinin temizliğine özel önem gösterilmesi gerekir. Servis temizliği gündelik olarak dezenfeksiyon maddeleri ile yapılmalı, yere düşen mikroplu damlacıkların yeniden havaya karışmasına yol açacağından zeminin, kapı kollarının, tutamakların dezenfektan ile düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

* Aracın içi hem çok sıcak hem de çok soğuk olmamalıdır.

* Koltuklar alerji oluşturma riskine karşı anti alerjik, terleme yapmayan ve kir tutmaz kumaştan tercih edilmeli, özellikle kış aylarında havalandırma sistemlerinin temizliği önem gösterilmeli,.

* Araç içinde kesinlikle sigara içilmemeli.

* Araç sık sık havalandırılmalı.

* Buharla zaman zaman koltuklar temizlenmeli.

* Servis şoförlerinin de kişisel hijyen denetimine dikkat edilmeli, temizlik kurallarına uyup uymadığı, portör muayenelerinin olup olmadığı takip edilmeli.

* Hasta kişilerin damlacık enfeksiyonu yayması sebebiyle araçlarda bir maske dolabının olması ve hasta çocuk saptandığında maske gibi koruyucu önlemlerin alınması gerekir.

Bunların yanı sıra kişisel korunmanın da önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Özdal, "Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, egzersiz çocuklarımızın savunma sistemini güçlendirir. Her yere dokunduklarından ellerinin temiz kalması mümkün değil. Çocuklarımızın büyük bir kısmı, sadece ellerini yıkamadığı için çevresinden aldığı mikrop nedeniyle hastalanır. Bu nedenle sık sık el yıkama alışkanlığı kazandırılması ve bulaşıcı hastalıklara karşı farkındalık oluşturulması bu hastalıklara karşı en önemli koruyucudur" dedi.

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