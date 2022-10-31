Okula giderken feci şekilde can verdi

Muğla'da, sabah okula giden ilkokul öğrencisi Enes Düldül (10), yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Marmaris ilçesi Değirmenyanı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu'na gitmek için sabah evden çıkan Enes Düldül, yol kenarında karşıya geçmek için bir süre bekledi. Ardından karşıya geçmek için yola çıkan Enes'e, A.B. (52) yönetimindeki kamyonet çarptı.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Çarpmanın etkisiyle Enes yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük Enes'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
JANDARA SÜRÜCÜYÜ GÖZALTINA ALDI
Bölgede yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü A.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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