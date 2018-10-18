Darbe dildiği öne sürülen öğrencinin annesi Hamiyet K, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaokul 8. sınıfa giden oğlu K.K'nin (14) salı günü koridorda arkadaşlarıyla oynarken nöbetçi öğretmen tarafından arkadaşı S.K. ile müdür yardımcısı A.Y'nin odasına götürüldüğünü anlattı.

Müdür yardımcısı A.Y'nin öğrencilerin ensesine kalın kağıtla vurduğunu ileri süren anne Hamiyet K, şu iddialarda bulundu:

"Müdür yardımcısı, daha sonra kemeri oğlumun boynuna dolayıp sıkmış, başını duvara vurmuş. Oğlum okul çıkışı eve geldiğinde durumu öğrendim. Oğlumla okula gidip müdür yardımcısı A.Y. ile görüştüğümde çok asabi şekilde cevap verdi. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne gidip kendisinden şikayetçi oldum. Kemerden dolayı boynu ve ensesi tahriş olan oğluma darp raporu aldım."

Şikayet üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, öğrenciler K.K. ve S.K'nin ifadelerine başvurduktan sonra okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çocukların koridorda oynarken ellerindeki kemerlerle birbirlerine vurduklarının görüntülerde yer aldığı ancak müdür yardımcısının odasından herhangi bir görüntü bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konuyla ilgili idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ