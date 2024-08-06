Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından 2019 Mart'ta, Mersin'deki Mezitli Belediye İlkokulu'nda yapılan sağlık taramasında, Ayşegül-İdris Gümüş çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Emircan'da kalp ritim bozukluğu tespit edildi. Ardından Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde Emircan Gülmüş'e miyokardit tanısı konuldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık 5 yıldır takip altında olan Gülmüş, durumunun ağırlaşması üzerine 4 ay önce kalp nakil listesine alındı ve 5 Temmuz'da ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan ve ECMO cihazıyla hayata tutunmaya çalışan Emirhan, uygun donör bulunmasını bekliyor.

"ORGAN BAĞIŞÇISI OLDUK" Emircan'ın annesi Ayşegül Gülmüş, "Okulda yapılan sağlık taramasında kalp ritim bozukluğu ortaya çıkması nedeniyle bizi hastaneye yönlendirdiler. Hikayemiz bu şekilde başladı. O zaman ilkokul 3'üncü sınıfa gidiyordu. Okul taramasında, ritimlerinde sıkıntı çıktığını ve hemen hastanede tedaviye alınması gerektiğini söylediler. Hastanede, kalp ritimlerinde sıkıntı olduğu ve miyokardit kasında iltihaplanma başladığını söylediler. Ardından nisan ayında oğlumu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdüm ve orada ilaçlarıyla takibine başlandı. Son 1 ay öncesine kadar hiçbir sorun yoktu. İlaçlarla idare ediyorduk. Fakat 1 ay önce evde fenalaştı ve biz de hemen ambulansla oğlumu üniversite hastanesine götürdük" dedi.