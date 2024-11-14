Yeni eğitim-öğretim yılı sonrasında ilk ara tatil olan Kasım tatilinin ne zaman biteceğine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. MEB takvimine göre, öğrenciler kasım ayı içerisinde yeniden okullarına dönüş yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan tatil takvimine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte "Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?" sorularının yanıtları...