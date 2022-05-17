2021 2022 eğitim öğretim döneminin sonuna gelirken öğrencilerin karne heyecanı başladı. Öğrencilerin yaz tatili için geri sayımı sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yaz okulu açıklaması geldi. Öğrenci ve veliler yaz okulu başlangıç ve bitiş tarihini araştırmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB yaz okulu başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı haberimizde..

OKULLAR NE ZAMAN KAPACANAK?

Okullar 17 Haziran 2022’de kapanacak. Gün itibariyle okulların kapanmasına tam 31 gün kaldı...



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YAZ OKULU KARARI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün 58 ildeki BİLSEM'lerde 160 atölyenin açılışını yaptıklarını kaydederek, "Biz sadece bilim sanat merkezlerinin sayısını artırmıyoruz, aynı zamanda altyapısını, donanımını artırmak için büyük mücadele veriyoruz, büyük kaynaklar ayırıyoruz. Bilim sanat merkezlerimiz, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler.

İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda 2 ders olacak; 1'i bilim, 2'ncisi sanat. Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için kullandığımız bir mekanizma var; destekleme ve yetiştirme kursları. Artık bilim sanat merkezlerimizi de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamına alıyoruz. Öğretmenlerimiz, bilim sanat merkezindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimize yaz okullarında bilim ve sanat ile ilgili hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar. Yani biz artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik eğitim-öğretim yılına değil 12 aya bakacağız ve gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız" dedi.