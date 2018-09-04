Oldham Athletic - Barnsley maçı heyecanı

İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup F heyecanı devam ediyor. Oldham Athletic, 04 Eylül 2018 Salı günü Barnsley takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Oldham Athletic son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Barnsley son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 403 kodlu maçı oynayanlar; Oldham Athletic galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.20, Barnsley galibiyet oranı 1.75. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Oldham Athletic son haftadaki Coventry City müsabasında 0-2 yenildi.

Barnsley ise Wigan Athletic karşılaşmasında 1-4 kazandı.

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