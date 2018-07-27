Oleksandria - Zorya Lugansk karşılaşma önü

Ukrayna Premier Lig maçında Oleksandria ile Zorya Lugansk, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Oleksandria 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Zorya Lugansk 3 puanda ve 5. sırada. Oleksandria, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Zorya Lugansk son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 328. İddaa'da Oleksandria kazanır 2.90, berabere biter 2.80, Zorya Lugansk kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Oleksandria önceki hafta Shakhtar Donetsk mücadelesinde 1-2 kazandı.

Zorya Lugansk, Veres karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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