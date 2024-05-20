Uzaktan muayene SGK kapsamında

Uzaktan hasta muayene sistemi ilk olarak pandemi döneminde karantinadaki hastalar için uygulandı. Sağlık Bakanlığı 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Bakanlıktan izin alan ve teknik altyapıya sahip hastanelerin uzaktan sesli ve görüntülü hasta muayene yapabilmesinin önü açıldı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı. Tebliğ 22 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Aynı hastanede aynı hasta için günde en fazla bir adet uzaktan muayene bedeli SGK tarafından karşılanacak. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edilebilecek.

Tebliğe göre, SGK, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelerce verilecek uzaktan sesli ve görüntülü hasta muayene bedellerini 22 Mayıs’tan itibaren karşılamaya başlayacak. Uzaktan muayene bedellerinin karşılanabilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almak gerekecek.

SGK şimdilik sadece Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelerden verilen uzaktan muayene bedellerini karşılayacak. Devlete ait veya vakıf üniversiteleri ile alt yapılarını tamamlayarak uzaktan muayene hizmeti vermekte olan özel hastaneler kapsam dışında bırakıldı.

SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

Bir hastanenin SGK’ya fatura edeceği uzaktan muayene sayısı, hastanede o gün tüm branşlardaki ayaktan muayene sayısının yüzde 15’ini aşamayacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci basamak hastaneler eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleridir. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta yer alıyor.

Hasta uzaktan muayeneye zorlanamayacak, kendi tercihine bırakılacak. Teknolojiyi kullanma konusunda yeterli beceriye ve teknik altyapıya erişimi olmayan hastalar uzaktan muayene edilemeyecek.

Sağlık Bakanlığının Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmeliği 2022 yılında yürürlüğe girdi. Uzaktan sağlık hizmeti sunan ve sunacak sağlık tesislerinin uyması gereken usul ve esasların belirlendiği yönetmeliğe göre, uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, Sağlık Bakanlığınca izinli hastanelerde sunulabilecek.

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Uzaktan sağlık hizmeti talep eden hasta, sistemin elverdiği ölçüde muayene edilebilecek. Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek ve kişiye tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda kişiye bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olması önerilecek.

Hastalıkların uzaktan takibi için hastanın kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilecek, tedavisi ve ilaç reçetelendirilmesi sağlanabilecek. Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilecek.