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        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma

        Başakşehir TEM Otoyolu'nda iki hafif ticari araçla bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Sürücülerin birbirlerine yol vermemek için inatlaştıkları ve diğer sürücülere yaşattıkları korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:44
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        Başakşehir TEM'de makas atan sürücülerin tehlikeli inatlaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        Korku dolu anlar pazar günü TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde yaşandı. TEM Otoyolu'nda iki hafif ticari araçla bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi.

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        Zaman zaman tehlikeli manevralar yapan araçlardan hafif ticari aracın sürücüsü bir ara emniyet şeridine geçerek, aracını otomobilin önüne kırdı.

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        Otomobil sürücüsüyle inatlaşması devam eden hafif ticari araç, sol şeritteki beyaz ticari aracın önüne geçerek hız kesti.  Dörtlüleri yandığı için üç aracın da rahatlıkla seçildiği o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Otoyolda hızla ilerleyen araçlar, zaman zaman birbirlerine yol vermemek için manevralar yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan üç sürücünün tehlikeli manevraları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #istanbul tem otoyolu
        #makas
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