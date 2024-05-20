İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma

Otomobil sürücüsüyle inatlaşması devam eden hafif ticari araç, sol şeritteki beyaz ticari aracın önüne geçerek hız kesti. Dörtlüleri yandığı için üç aracın da rahatlıkla seçildiği o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.