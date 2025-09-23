Olivia Culpo, bebeğini Amerikan futbolcusu eşinin maçına götürdü

2012 ABD Güzeli ve Kainat Güzeli ünvanlarının sahibi olan Olivia Culpo, bir yandan modellik kariyerini başarılı bir şekilde sürdürürken, bir yandan da anneliğin tadını çıkarıyor. 33 yaşındaki Culpo, Amerikan futbolu yıldızı Christian McCaffrey ile sürdürdüğü mutlu evliliğini temmuz ayında kucağına aldığı bebeğiyle taçlandırdı.

Ünlü model, iki aylık kızı Colette’i hafta sonu ilk kez babasının maçına götürdü. Olivia Culpo, maç sonrası stadyumdan kızıyla babasının duygu dolu buluşma anlarının fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü modelin bu ilk maç günü için yaşadığı heyecanla ilgili paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Olivia Culpo ve eşi Christian McCaffrey'in sevgi yumağı oluşturdukları fotoğraflarda, minik bebek için; "En tatlı taraftar" yorumları yapıldı.

REKLAM

Olivia Culpo, bebeğine eşi Christian McCaffrey'in San Francisco 49ers takımı formasını giydirdi.

Olivia Culpo ile 29 yaşındaki Christian McCaffrey, 2019’da aşk yaşamaya başlamış, 2023’te nişanlanıp bir yıl sonra da evlenmişti. Ünlü model, mart ayında hamilelik haberini vermiş, hamilelik serüvenini sosyal medyada hayranlarıyla paylaşmıştı.