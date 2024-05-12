Ölmeden önce katilinin ismini söyledi Aydın'ın Nazilli ilçesinde karnından bıçaklanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, tedavisi sırasında oğlu tarafından bıçaklandığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 12.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL