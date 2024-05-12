Ölmeden önce katilinin ismini söyledi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde karnından bıçaklanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, tedavisi sırasında oğlu tarafından bıçaklandığını söyledi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, Hasköy Mahallesi yol ayrımında saat 00.30 sıralarında karnından bıçaklanmış halde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Tedaviye alınan Çağlayan, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, iddiaya göre birlikte alkol aldıkları sırada 28 yaşındaki oğlu H. Çağlayan tarafından bıçaklandığını söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Çağlayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Çağlayan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.