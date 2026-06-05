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        Haberler Bilgi Gündem Ölmek İçin Bir Gün (A Day To Die) filminin konusu nedir? Ölmek İçin Bir Gün filminin oyuncuları kim? Ölmek İçin Bir Gün filmi saat kaçta hangi kanalda?

        Ölmek İçin Bir Gün (A Day To Die) filminin konusu nedir? Ölmek İçin Bir Gün filminin oyuncuları kim?

        Kaçırılan eşini kurtarmak için sadece 24 saati kalan bir adam… Nefes kesen aksiyonun dozunu her saniye artıran "Ölmek İçin Bir Gün" filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Peki filmin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var ve hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:34 Güncelleme:
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        Ölmek İçin Bir Gün filminin konusu nedir?

        ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        “Ölmek İçin Bir Gün” (A Day To Die) filmi, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.

        ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

        Ölmek İçin Bir Gün”, eski askeri operasyon subayı Connor Connolly’nin hayatının en kritik 24 saatini anlatır. Connolly, yerel bir çete liderine olan 2 milyon dolar borcunu kapatmak için sadece bir günü vardır. Ancak işler daha da karışır: hamile karısı kaçırılmıştır. Bu akıl almaz baskı altında Connor, eski ekibini bir araya getirerek tehlikeli soygunlara girişir, yozlaşmış polislerle yüzleşir ve karısını kurtarmak için zamana karşı çetin bir mücadele verir.

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        ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM

        Bruce Willis

        Jai Courtney

        Sebastian Koch

        Mary Elizabeth Winstead

        Yuliya Snigir

        Radivoje Bukvic

        Cole Hauser

        Amaury Nolasco

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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