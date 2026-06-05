ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

“Ölmek İçin Bir Gün” (A Day To Die) filmi, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölmek İçin Bir Gün”, eski askeri operasyon subayı Connor Connolly’nin hayatının en kritik 24 saatini anlatır. Connolly, yerel bir çete liderine olan 2 milyon dolar borcunu kapatmak için sadece bir günü vardır. Ancak işler daha da karışır: hamile karısı kaçırılmıştır. Bu akıl almaz baskı altında Connor, eski ekibini bir araya getirerek tehlikeli soygunlara girişir, yozlaşmış polislerle yüzleşir ve karısını kurtarmak için zamana karşı çetin bir mücadele verir.

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ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM

Bruce Willis

Jai Courtney

Sebastian Koch

Mary Elizabeth Winstead

Yuliya Snigir

Radivoje Bukvic

Cole Hauser

Amaury Nolasco