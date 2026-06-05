Ölmek İçin Bir Gün (A Day To Die) filminin konusu nedir? Ölmek İçin Bir Gün filminin oyuncuları kim?
Kaçırılan eşini kurtarmak için sadece 24 saati kalan bir adam… Nefes kesen aksiyonun dozunu her saniye artıran "Ölmek İçin Bir Gün" filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Peki filmin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var ve hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:34 Güncelleme:
ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
“Ölmek İçin Bir Gün” (A Day To Die) filmi, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.
ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?
Ölmek İçin Bir Gün”, eski askeri operasyon subayı Connor Connolly’nin hayatının en kritik 24 saatini anlatır. Connolly, yerel bir çete liderine olan 2 milyon dolar borcunu kapatmak için sadece bir günü vardır. Ancak işler daha da karışır: hamile karısı kaçırılmıştır. Bu akıl almaz baskı altında Connor, eski ekibini bir araya getirerek tehlikeli soygunlara girişir, yozlaşmış polislerle yüzleşir ve karısını kurtarmak için zamana karşı çetin bir mücadele verir.
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ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM
Bruce Willis
Jai Courtney
Sebastian Koch
Mary Elizabeth Winstead
Yuliya Snigir
Radivoje Bukvic
Cole Hauser
Amaury Nolasco
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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