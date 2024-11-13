Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Olten Filarmoni Orkestrası'ndan 'Kemal ile Latife Danslı Anlatımı'

        'Kemal ile Latife Danslı Anlatımı' İzmir'de

        Olten Filarmoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Kemal ile Latife Danslı Anlatımı' adlı özel performansla, 20 Kasım Çarşamba günü İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 00:03 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kemal ile Latife Danslı Anlatımı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olten Filarmoni Orkestrası 2024-2025 sezonu açılış konserinin ardından heyecanla ikinci konserine hazırlanıyor. Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında Olten Sanat Vakfı tarafından özel olarak tasarlanan ve İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahnelenecek olan, klasik müzik ve balenin sentezi 'Kemal ile Latife Danslı Anlatımı' ilk kez 20 Kasım Çarşamba günü İzmirli sanatseverlerin karşısına çıkacak. Bu konserde Tolga Taviş yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası’na koreografisini Burcu Sürmeli Borovalı’nın yaptığı performans ile İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçıları eşlik edecek, Cemal Necip Gürel’in yazdığı metni Hakan Gerçek seslendirecek.

        Olten Filarmoni Orkestrası 20 Kasım 2024 tarihli konserinde Burcu Sürmeli Borovalı koreografinde “Kemal ile Latife” adlı danslı anlatım projesi ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçı bu proje ile ilgili şunları söyledi: “Olten Filarmoni ile ilkini 2022 yılında yaptığım Sentez adlı gösteriden sonra, gecenin beğenilmesi ve özellikle Kadın Efeler, Bayram Halayı gibi bölümlerin hayli ilgi görmesi, kendi hikayemizi sahneye taşıma fikrini oluşturdu. Kemal ve Latife’nin hikayesini anlatmak, onların 1922-1925 yılları arasında geçen evliliklerini sahneye taşımak istedim. Biri 20’li yaşlarının başında İzmirli, çok iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, piyano çalan, ata binen kendinden emin bir tüccar kızı, diğeri destanlar yazan ama aynı zamanda halk insanlığından vazgeçmeyen Kemal... Olten Filarmoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi bale sanatçılarımız, Olten Çocuk Korosu ile hep beraber eseri sahneleyeceğiz. Eserde Kemal ve Latife dışında Zübeyde Hanım, Salih Bozok, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Fahrettin Altay gibi karakterleri göreceğiz. Ayrıca Anadolu Turu bölümümüzde Anadolu halkını da izleyeceğiz.”

        Olten Filarmoni Orkestrası’nın bu özel konserine katılmak isteyen ya da askıda bilet bağışlamak isteyen tüm sanatseverler oltensanat.com.tr'den ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Olten Filarmoni Orkestrası
        #İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı