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HaberlerKültür-Sanat

'Ölü Yatırım'ı anlattılar

Aksiyon sahneleriyle bezeli komedi filmi 'Ölü Yatırım'ın başrol oyuncuları Serkan Dağlı, Öykü Çelik ve Nursel Köse filmle ilgili görüşlerini dile getirdi

Serkan Dağlı

Serkan Dağlı, Öykü Çelik ve Nursel Köse, rol aldıkları 'Ölü Yatırım'ı anlattı.

Beyazperdeye babalarının mirasına sahip olmak için iki kardeşin yaşadığı macerayı aktaracak olan filmin yönetmenliğini Neslihan Yıldız Alak yaptı.

Serkan Dağlı

'Ferit' ile 'Kerem'in babalarının vasiyeti üzerine çalışmak zorunda kaldıkları bir mezarlıkta başlarına gelenlerin hikâye edinildiği 'Ölü Yatırım', gösterimi 2 Ağustos'ta girecek.

Aksiyon sahneleriyle bezeli komedi türündeki 'Ölü Yatırım'ın senaryosu da Serkan Dağlı'ya ait.

 

 

Serkan Dağlı, senaryosunu yazdığı 2016 yapımı 'Müthiş Bir Film' ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Öykü Çelik

Nursel Köse

 

 

 

 

 

 

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