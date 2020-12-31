Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui ölümden döndü, havai Dilek yüzüne patladı, görme kaybı ihtimali var.

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırılırken oyuncuda görme kaybı olabileceği gelen ilk haberler arasında...

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı No:33 Toskana Vadisi sitesi Villa:108 adresinde havai fişek patlaması sonucu omar Elabdellaoui isimli Galatasaraylı futbolcunun yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patladığı esnasında patlama sonucu yüzünden yaralandı. Futbolcu Bahçelievler Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı.

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

Omar Elabdellaoui, (d. 5 Aralık 1991; Surnadal, Norveç) sağ bek mevkisinde oynayan Fas asıllı Norveçli profesyonel futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı.

Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı. Manchester City'nin hiçbir döneminde A takımında forma giyemeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı.

Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü. 2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı