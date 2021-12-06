Gerçek ortaya çıktı! Meğer ilk vaka...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Omicron varyantında flaş gelişme! Haftalar önce Avrupa'daymış!
ABONE OL

Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi

Afrika'nın güneyinde 25 Kasım'da tespit edildiği duyurulan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantının ertesi gün Belçika'da görülmesi, Avrupa'daki ilk vaka olarak kayıtlara geçse de söz konusu varyantın haftalar öncesinde ülkede olduğu ortaya çıktı

Omicron varyantında flaş gelişme! Haftalar önce Avrupa'daymış!
Gerçek ortaya çıktı! Meğer ilk vaka...
0:00 / 0:00
AA

Belçika'nın Flaman bölgesinde yayın yapan gazetelerin Flaman Sağlık Ajansına dayandırdığı haberlerde, Doğu Flandre vilayetinde haftalar önce Covid-19'a yakalanan bir gençteki varyantın Omicron olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hastanın, Kasım 2021'in ortalarında Çekya'nın Brno kentindeki bir su topu müsabakasından Belçika'ya dönen takımın üyesi ve Melle isimli okulun öğrencisi olduğu Flaman Sağlık Ajansı tarafından doğrulandı.

Böylece söz konusu varyantın Avrupa'ya bilinenden çok daha önce ulaştığı anlaşıldı.

9 OMİCRON VAKASI BULUNUYOR

Güney Afrika ve Botsvana'da 25 Kasım'da tespit edildiği bildirilen Omicron varyantının, ertesi gün Belçika'da görülmesiyle Avrupa'ya ulaştığı bildirilmişti.

Yerel medyadaki haberlerde, hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır'dan Türkiye üzerinden Belçika'ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı ayrıca kadının Afrika'nın güneyiyle bağlantısının olmadığı ifade edilmişti.

İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri, 25 Kasım'dan itibaren "Omicron varyantının ortaya çıktığı" Afrika'nın güneyindeki ülkelerden uçuşları durdurmuştu.

Halihazırda resmi verilere göre Belçika'da 9 Omicron vakası bulunuyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zinde bir yaşam için 'biyolojik saate' uyun uyarısı!
SAĞLIK Zinde bir yaşam için 'biyolojik saate' uyun uyarısı!
Evlilik öncesi genetik tarama düzenlemesine destek
SAĞLIK SMA'yla mücadele eden ailelerden, evlilik öncesi ...
Kanada’dan şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni yöntem
SAĞLIK Kanada’dan şeker hastalarının insülin ihtiyacı için ...
Yemeden önce bir daha düşünün! Kalp krizi ve inmeye yol açabilir
SAĞLIK Yemeden önce dikkat! Kalp krizine neden olabilir
Son dakika: Koronavirüste umutlandıran haber! Mevsimsele doğru...
SAĞLIK Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden umutlandıran ...
Korona vaka sayısı 6 Aralık | Vaka sayıları 20 binin altında!
SAĞLIK Vaka sayısı 20 binin altına düştü!
5 Aralık Koronavirüs tablosu... Son dakika Covid-19 vaka sayısı
SAĞLIK Vaka sayılarında büyük düşüş!
Son dakika: Korona vaka sayısı 5 Aralık! Sağlık Bakanlığı duyurdu
SAĞLIK Salgında son durum açıklandı
Son dakika: Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı
SAĞLIK Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı
Nu (Omicron) varyantı belirtileri ne? Omicron varyantı nedir?
SAĞLIK Nu (Omicron) varyantı belirtileri ne?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.