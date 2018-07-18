Cadde'nin haberine göre, tek başına alışveriş merkezine gelen Ömür Gedik, daha sonra ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Gedik, önümüzdeki günlerde sözü kendisine, müziği Serdar Ortaç'a ait yeni bir şarkı ile müzik severlerle buluşmaya hazırlandığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Serdar Ortaç ile çalışmak ilk defa kısmet oldu. Sözler benim, müzik ise Serdar'a ait. Yeni şarkım bir ay içinde müzik marketlerdeki yerini almış olur" açıklamasında bulundu.

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