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"Bulunan gergedan kafatası fosilinin 8,5 milyon yıllık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gergedanlar en fazla bulunan fosillerdir. Daha önce bu gergedanların atası konumunda olan, çok iri bir hayvana ait parçalar bulduk ki o, Anadolu'da çok farklı yerlerde bulunmuyor."