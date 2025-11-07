Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı 7 Kasım 2025 Cuma! İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı

        7 Kasım On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç sorgulama ekranı

        Haftanın son 'On Numara' çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişinin şansını denediği On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 7 Kasım 2025 Cuma On Numara sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        On Numara sonuç sorgulama ekranı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyunu çekilişinde kazanan numaralar saat 20.00'de belirlendi. İşte 7 Kasım 2025 Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        7 KASIM 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        REKLAM

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        REKLAM

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?