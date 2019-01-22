On Numara sonuçları! MPİ 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On numara sonuçları açıklandı! 21 Ocak Pazartesi On numara sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat ilçesinde bulunan merkez binasında noter huzurunda kazandıran numaralar açıklandı. 10 bilenin büyük ikramiyeyi kazanacağı şans oyununda iki kişi kazandı. Muğla Ortaca ve Trabzon Ortahisar ilçelerinde yaşayan iki vatandaş kişi başına 172.846,55 TL kazanmış oldu. 75 kişi ise 9 bilerek 3.073,50 TL'nin sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI 21 OCAK 2019

03-04-14-16-22-24-31-35-39-40-41

43-45-49-51-56-61-72-73-77-79-80

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

ON NUMARA NASIL OYNANILIR?



On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından resmi duyurusu her Pazartesi günü saat 21:30′dan sonra yapılır.