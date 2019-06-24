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On Numara sonuçları - MPİ 24 Haziran Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 881. hafta çekilişinin ardından belli olacak. On Numara'da geçen hafta 10 bilen 4 talihli, kişi başı 83 bin 421 lira ikramiye kazanmıştı. Peki On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta?

On Numara

On Numara için heyecanlı bekleyiş yapılacak çekilişle birlikte sona erecek. On Numara'da geçen hafta İSTANBUL / BAHÇELİEVLER - İZMİR / BALÇOVA - SİVAS / ZARA - ZONGULDAK / ALAPLI'dan 4 talihli 10 bilerek büyük ikramiyeyi bölüşmüştü. On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralı toplardan 22 tane şanlı rakam belirleniyor. Kuponunda aynı kolonda 10 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. 24 Haziran On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 24 HAZİRAN

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgisi belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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