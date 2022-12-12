Önce ağabey sonra kardeş! Tam 3 yıl sonra! Ağlatan kaza!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kaza, 1 Aralık'ta Sapanca Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.
KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Ümmet Keskin (38) idaresindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI
Sürüklenen motosiklet karşı yönden gelen A.S.Y. idaresindeki otomobile çarptı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Ümmet Keskin tedavi altına alındı.
İŞ ÇIKIŞI EVİNE GİDİYORDU
Ümmet Keskin hastanede yaşamını yitirdi. Keskin, dün Akyazı´da toprağa verildi. Ümmet Keskin'in Sapanca'da bir otelde çalıştığı, iş çıkışı evine gittiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.
ÜÇ YIL ÖNCE DE AĞABEYİ ÖLMÜŞTÜ
Ümmet Keskin'in ağabeyi Adem Keskin'in (36), 2019'da Adapazarı´nda motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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