Once Caldas - Atletico Bucaramanga sahaya çıkıyor

Once Caldas ve Atletico Bucaramanga, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. 3 puanlı Once Caldas 3. sırada bulunuyor, Atletico Bucaramanga 1 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Once Caldas, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Atletico Bucaramanga son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 251 kodlu maçı oynayanlar; Once Caldas galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.00, Atletico Bucaramanga galibiyet oranı 5.00.

Once Caldas önceki hafta Cortulua Tulua mücadelesinde 2-1 kazandı.

Atletico Bucaramanga, America de Cali karşılaşmaında 1-0 yenildi.

