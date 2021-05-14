Bilim insanlarından Covid-19’un kökenlerini araştırmak için çağrı 0:00 / 0:00

Reuters

Bilim insanlarının COVID-19’un kökenini araştırma çağrısı, başta dünyada 3,34 milyonun insanın hayatını kaybetmesine yol açan, ekonomik tahribatlarla birlikte günlük hayatı altüst eden ve etkileri kolayca silinemeyecek küresel salgının nasıl çıktığına ilişkin belirsizliğin hâlâ sürmesi nedeniyle geldi.

Covid-19’un kökenine ilişkin soru işaretlerinin hedefinde virüsün doğal olarak mı yoksa bir laboratuvar sızıntısından mı kaynaklandığına dair hipotezler var. Yeterli kanıtların henüz bulunmadığına dikkat çeken bilim insanları, elimizde yeterli bilgi olana kadar virüsün doğal mı yoksa laboratuvar yayılmasından mı kaynaklandığına ilişkin hipotezleri ciddiye almamız gerektiğini söyledi.

Stanford Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü David Relman’ın dahil olduğu bir grup bilim insanı Science adlı akademik dergide yazdıkları yazıda: "Bir laboratuvardan kazara salınım teorileri ve zoonotik yayılma teorileri geçerli olmaya devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Yazdıkları yazıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsünün kökenine ilişkin laboratuvar sızıntısını yeterince ve dengeli bir şekilde değerlendirmediğini vurguladı.

Cambridge Üniversitesi’nden Klinik Mikrobiyolog Ravindra Gupta, Fred Hutchinson ve Kanser Araştırma Merkezi’nde virüslerin evrimini inceleyen Jesse Blom’un aralarında bulunduğu 18 bilim insanı, ‘‘Pandeminin kökenini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var'' diyerek çağrıda bulundu.

Tarafsız bilim temelli bir söylem geliştirmek için kararlılık çağrısında bulunan bilim insanları, şeffaf, nesnel, uzmanlık içeren, veriye dayalı, denetime tabi olan, çıkar çatışmalarının en aza indirecek bir araştırmanın yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Açık bilim çağrısı yapan bilim insanları, ‘‘Halk sağlığı kurumları ve araştırma laboratuvarları da benzer şekilde kayıtlarını halka açmalıdır. Araştırmacılar, analizlerin bağımsız uzmanlar tarafından tekrarlanabilmesi için, analizlerin yapıldığı ve sonuçların çıkarıldığı verilerin doğruluğu ve kaynağını belgelemelidir.’’ ifadelerine yer verdi.