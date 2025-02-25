Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 1613 öğrenciye istihdam fırsatı

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru yapan 7 bin 901 öğrenciden yapılan kura sonucunda 1613 öğrenci belirlendi.

Gençlerin istihdam edilmesini ve mesleki deneyim kazanmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor. Çekilişte adı okunan öğrenciler, programın sunduğu avantajlardan yararlanarak iş dünyasında önemli bir adım atacak.

OMÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura programında gazetecilere açıklamalarda bulunan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, kura çekimini noter huzurunda herkese açık bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kesten, "Program kapsamında 1613 öğrencinin yarı zamanlı olarak üniversitemiz merkez ve diğer kampüslerinde çalıştırılması için bize verilen kontenjandı. Bu öğrencilerin bugün kuralarını ve daha sonraki süreçte de işe başlaması için evrak işlemlerini yürüteceğiz. Bu program çok güzel. Bu projenin hem bu dönem hem de önümüzdeki dönem için öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Üniversitenin tüm bölümlerinden öğrencilerin programa başvuru yaptığını belirten Kesten, istihdam edilecek öğrencilere günlük 1083 lira cep harçlığı ile maddi anlamda da destekte bulunulacaklarını söyledi.

Kesten, "Şu an başlayan öğrenciler 3 Mart'tan 30 Haziran'a kadar çalışacaklar. Daha sonraki dönemde devletimizin kararıyla bu program devam ettiği sürece yine aynı kura çekiliş sistemiyle devam edecek. Şu anda 16 hafta üzerinde bu öğrenciler çalışacaklar. Öğrencilerin çalışma sürelerine göre ücretlendirme değişecek. Ders saatleri dışında öğrencilerimiz üniversitemizin çeşitli yerlerinde, onların yeteneklerine uygun şekilde istihdam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar, akademisyen ve öğrenciler katıldı.