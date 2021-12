HABERTURK.COM

One AKARETLER ile bağımsız sanatçıları desteklemek için yeni bir platform oluşturmayı hedefleyen Bilgili Holding, yeni yıl ruhu ile sanatı harmanlayarak izleyicilere keyifli bir deneyim yaşatıyor. Begüm Güney'in küratörlüğünü üstlendiği seçkide farklı disiplinlerde eserleri sanatseverler ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Bilgili Holding Ceo'su Sinan Temo yeni sanat etkinliğiyle ilgili şunları belirtti; "Pandemiyle sanatsal üretimlerin izleyiciye iletimi ve buna bağlı olarak sanat endüstrisi içindeki devinimi şekil değiştirdi. Sanatta dijitalleşmenin olumlu etkilerine karşın, sanatın izleyiciyle birebirde kurduğu bağ negatif etkilendi. Özellikle geleneksel malzemeyle çalışan sanatçılar dijital ortamda, izleyici ile yeni medya alanında üretim yapan sanatçılar kadar yoğun ve etkin bir etkileşime giremedi. Ayrıca dijital ya da geleneksel malzeme fark etmeksizin üretimin her alanında, hepimiz için bir sanat eseriyle karşı karşıya kalmanın yarattığı etki de bambaşka. Dolayısıyla ONE AKARETLER, şehrin tam ortasında bağımsız sanatçılar, sanat izleyicileri ve koleksiyonerler ile buluşmak için bir alan açıyor. Arkasındaki fikir hepimiz için zorlu geçen bu iki yılın ardından, tekrar sanatla bir araya gelirken aslında birlikte 'bir olmak' ile doğdu. Bilgili Holding olarak, bu bizim için de bir adım olacak. Bu gibi bir çok referansla doğan ONE AKARETLER pandemi sırasında ve sonrasında özellikle galeri temsiliyeti olmayan veya herhangi bir kurum tarafından desteklenmeyen bağımsız sanatçılar ve sanat inisiyatifleri için bir platform olarak kuruldu. Bu gibi etkinliklerin çoğalması toplumun sanata olan bakışını geliştirirken, bağımsız kurumlar ve küratörlerle de tüm endüstrinin gelişimi için katkı sağlayacaktır.Akaretler'in kültürel mirasıyla birlikte, Bilgili Holding olarak ONE AKARETLER'i hayata geçirmek, bağımsız sanatçılara ve inisiyatiflere platform sağlamak yeni yılı karşılarken mutluluk verici."

ONE AKARETLER Katılan Bağımsız Sanatçılar ve Sanat İnisiyatifleri;

Şahsenem Altıparmak, Oğulcan Arslan, Şeyma Barut, Duygu Deniz Bilgin, Yılmaz Bulut, Yağmur Çalış, Güneş Çınar, Volkan Dinçer, Yağmur Doğan, Bawer Doğanay, Delal Eken, Reach Geblo, Songül Girgin, Dilara Göl, Yekatryna Grygorenko, Zeynep Tunçel Kahyaoğlu, Serhat Kır, Pınar Marul, Gözde Mulla, Emrullah Örünklü, Muaz Özden, Aşir Can Turuthan, Deniz Varlı, Nergiz Yeşil, Gülnihal Yıldız, Pınar Yılmaz

Sanat İnisiyatifleri: Are Projects, Noks Art Space, Israil Indie Photography Group Gallery

ONE AKARETLER Ziyaret Detayları:

Ziyaret Günleri: 20 Aralık - 5 Ocak (1 Ocak 2022 ONE AKARETLER kapalı olacaktır.)

Ziyaret Saatleri: 11:00 -19:00 (31 Aralık saat: 11:00-16:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecektir)

Mekan: Akaretler no: 37-39

Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 önlem ve tedbirleri kapsamındaki 20.08.2021 tarihli genelgesine göre sanat etkinlikleri dahil olmak üzere etkinlik girişlerindeki tüm kapılarda HES kodu üzerinden ziyaretçilerin aşılı / geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış PCR testi sorgulaması yapılacak. Etkinlikte, alan girişinde ve içerisinde maske takılması zorunludur.

Akaretler Sıraevler Hakkında

Sultan Abdülaziz'in talimatıyla Sarkis Balyan tarafından 1875 yılında inşa edilen Akaretler Sıraevler, o dönemde Dolmabahçe Sarayı'nın önemli görevlileri tarafından kullanılıyordu. 55.000 m² kapalı ve 5.000 m² açık olmak üzere toplam 60.000 m² kullanım alanı sunan Akaretler Sıraevler' in restorasyonu Bilgili Holding tarafından gerçekleştirildi. Akaretler Sıraevler; ofislere, lüks konutlara, mağazalara, kafe & restoranlara ve W Istanbul Hotel' e ev sahipliği yapıyor. İstanbul'a yeniden kazandırılan, Avrupa'nın 2. büyük restorasyon projesi olan Akaretler Sıraevler, Londra'da Urban Land Institute' un (ULI) ödülünü kazanmıştır.

Bilgili Holding Hakkında

Ağırlıklı olarak gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde otel, ofis, ticari ve konut projelerine yatırım yapan Bilgili Holding, yeni ve özgün projeleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Bünyesinde bulunan Türkiye'nin tek uluslararası gayrimenkul yatırım fonu ile birlikte; W İstanbul, Akaretler Sıraevler, Bodrum Bodrum Kıyı Evleri, BH Conference & Airport Hotel İstanbul, One Ortaköy, West Blocks, Republika Academic Aparts, Soho House İstanbul, Galataport, The Peninsula İstanbul, The Ritz Carlton Residences İstanbul'un yanı sıra Uluslararası birçok projeye imza atmıştır.