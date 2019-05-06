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Onları biliyor musunuz? Türk Arama Kurtarma! SAR timi!

İHA

Açlığa, uykusuzluğa ve soğuk havaya karşı 72 saat boyunca mücadele veren Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) tarafından verilen Türk Arama ve Kurtarma (SAR) eğitimlerine katılan gönüllü kursiyerlerin mezuniyet kampı, komandolarının eğitimlerini aratmadı. Şile’de gerçekleştirilen zorlu eğitimler havadan görüntüleriyle nefes kesti

Türk Arama Kurtarma SAR timi

Arama ve kurtarma faaliyetlerindeki başarılı çalışmalarıyla adını sıkça duyuran Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği’nin (GEDDAD) oluşumuyla, Türk Arama ve Kurtarma (SAR) çalışmalarında faaliyet gösteren gönüllü denizciler İstanbul Şile’de mezuniyet kampına girdi.

EĞİTİM SÜRESİ 6 AY

İHA'da yer alan habere göre 6 ay boyunca eğitim alan kursiyerlere, arama kurtarma faaliyetleri hakkında teorik bilgiler verildi. Eğitim gören kursiyerler, SAR timinde görev yapabilmek için mezuniyet kampına katılmaya hak kazandı. Kursiyerler, kampta, 3 gün boyunca çadırda kalarak soğuk havaya, açlığa, susuzluğa ve uykusuzluğa karşı mücadele verdi.

72 SAATLİK MÜTHİŞ MÜCADELE

72 saat boyunca süren zorlu mücadelede kursiyerlere gece gündüz demeden spor yaptırılıp sahilde oluşturulan parkurda sürünerek ilerlemeleri istendi. Uykudan uyandırılıp deniz kıyısında koşup ardından şınav çeken kursiyerlerin birçoğu dayanamayarak kampı yarıda bıraktı.



KOMANDO EĞİTİMİNİ ARATMADI

Sahilde nefes kesen eğitim, havadan çekilen görüntüler ile adeta komando eğitimlerini aratmadı. Çekilen görüntülerde onlarca kursiyerin deniz kıyısına dizili bir halde şınav çekip ardından koşmaya başlıyor. Uykudan uyandırılan kursiyerlerin buz gibi denize girerek soğuğa karşı koymaları hedefleniyor.

APOLETLERİNİ ALDILAR

Mezuniyet kampını başarı ile bitiren kursiyerlere Deniz Arama Kurtarma Birliği Harekat Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu tarafından mezuniyet apoleti verildi. Mezun olanlar (GEDDAD) bünyesinde Türk Arama ve Kurtarma (SAR) faaliyetlerine yer alacaklar.

HEDEF: 72 SAAT HAYATTA KALMA

72 saat süren zorlu bir eğitimin yapıldığını vurgulayan Deniz Arama Kurtarma Birliği Harekat Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu, “Deniz Arama Kurtarma Birliği’ne başvurunuzun ardından 6 aylık bir eğitim alırsınız. Bu 6 aylık eğitimde sertifikasyon, belgelendirme ve lisans işlemleriniz tamamlanır. Akademik faaliyetlerin en sonunda zihinsel ve fiziksel yeterliliğinizi ispat ettiğiniz 72 saat süren bu kampa katılmanız gerekir. Bu kamptan başarılı bir şekilde mezun alanlar deniz ve hava araçlarında göreve başlarlar. Burada personelden aşırı sıcağa, susuzluğu, açlığa ve susuzluğa tahammül ederek 72 saat boyunca aralıksız olarak vücudunda enerji sarf etmesi, spor yapması sağlanır. Böylece olası bir kaza durumunda 72 saat hayatta kalınması hedeflenir. Burada eğitim verenlerin tamamı ve baş eğitmenlik yapanlar Silahlı Kuvvetler'de bu şekilde kamplarda insanları hazırlamış ve yönetmiş kişilerin bilgi ve tecrübelerinden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.



"AÇLIKLA MÜCADELEYİ ÖĞRENİYORSUN"

Eğitmenler dahil olmak üzere kampta bulunan herkesin gönüllü olduğunu belirten Deniz Arama Kurtarma Birliği Kıdemli Eğitmen Anıl Onur Demir, “Kampa katılanlar 72 saati fiziksel ve psikolojik zorluklarla geçiriyorlar. Asıl amaç denizde ve karada hayatta kalmayı, zorluklarla baş çıkarak onlarla mücadele etmeyi öğretmek. Özellikle kendinizi sınamak bir yerlere gelebilmek için katılımcıları aramızda görmek isteriz. Hayata bakış açın değişiyor açlıkla mücadele etmeyi öğreniyorsun. En güzel yanlarından birisi de insan hayatına dokunmayı öğreniyorsun” diye konuştu.



"ÇOK ZORLU BİR EĞİTİM ALIYORUZ"

İki yıldır Deniz Arama Kurtarma Birliği’nde görev yapan Kader Pehlivan da, "Kondisyon, hayatta kalma gibi bir çok zorlu eğitimleri alıyoruz. Bu kamp sayesinde iğrenme duygunuz değişiyor. Bedeni zorlayıcı kondisyon hareketlerine alışıyorsunuz. Bir yaralını nasıl hissettiğini anlıyorsunuz. Çok zor bir mücadele gelmek isteyenlere her zaman kapımız açıktır. Bir hayata dokunmak ve bir hayatı kurtarmak isteyenler her zaman birliğimize katılabilirler” dedi.

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