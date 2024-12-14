OpenAI'dan Elon Musk iddiası

OpenAI'dan yapılan açıklamada, şirketi ve Üst Yönetici (CEO) Sam Altman'ı yapay zekayı geliştirme çabasında kamu yararı yerine karı ön planda tutarak sözleşme hükümlerini ihlal etmekle suçlayan Musk'ın, yapay zeka girişiminin başlangıç aşamasında kar amaçlı bir yapı istediğini belirtti.

Şirketin kuruluşundan itibaren zaman çizelgesine yer verilen açıklamada, Kasım 2015'te kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak işe başlandığı anımsatıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, şirketin 2017 yazında OpenAI'nin misyonunu ilerletmesi için bir sonraki adımın kar amacı güden bir şirket olması gerektiği konusunda Musk ile hemfikir olduğuna işaret edilerek, aynı yıl sonbaharda Musk'ın çoğunluk hissesi ve kar amacı güden şirketin CEO'su olmayı talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Musk'ın OpenAI'ye karşı son davasının iddialarını yeniden çerçevelendirmek için bir yıldan kısa bir süre içinde yaptığı dördüncü girişim olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"2017'de Elon, OpenAI'ın yeni yapısı olarak yalnızca kar amacı güden bir şirket istemekle kalmadı, aslında oluşturdu. Çoğunluk hissesini ve tam kontrolü alamadığında, çekip gitti ve bize başarısız olacağımızı söyledi. Şimdi OpenAI önde gelen yapay zeka araştırma laboratuvarı olduğu ve Elon rakip bir yapay zeka şirketini yönettiği için, mahkemeden misyonumuzu etkin bir şekilde sürdürmemizi engellemesini istiyor."