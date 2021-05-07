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Oppo’nun yeni kablosuz kulaklığı Enco Air Türkiye’de satışa çıktı

Oppo’nun 'Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası' ile gelen yeni kablosuz kulaklığı Enco Air, Türkiye’deki tüketicilere sunuldu. 12 mm kompozit titanyum sürücülerle üretilen Oppo Enco Air, 10 dakikalık şarjla 8 saate kadar kullanım sunuyor.

Oppo Enco Air Türkiye’de satışa çıktı - Haberler
HABERTURK.COM

Teknoloji markası Oppo, Enco serisinin yeni modeli OPPO Enco Air kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland'dan kablosuz kulaklıklar için 'Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası' alan ilk kablosuz kulaklık olarak duyurulan Enco Air, kulağa sıkı oturması için optimize edilmiş yarı kulak içi bir tasarıma sahip.

3.75 gram ağırlığındaki kulaklık, özel bas güçlendirici kanallar ve 12 mm kompozit titanyum sürücülerle üretilmiş.

Gelişmiş ses kodeklerinden AAC ve alt bant kodeki SBC'yi destekleyen Oppo Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edilebiliyor.

SESLİ ASİSTAN DESTEĞİ

Yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisiyle donatılan Enco Air'de yeni Bluetooth 5.2 yongası bulunuyor.

Kullanıcı şarj kutusu kapağını açtığında bağlantı kuran hızlı bir eşleştirme özelliğiyle donatılan Enco Air’da özelleştirilebilir dokunmatik kontroller ve sesli asistan desteği de bulunuyor.

Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli Oppo Enco Air'ın, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 649 TL olarak açıklandı.

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